Conference League, Vitoria Guimaraes-Fiorentina 1-1. Gol e highlights

La Fiorentina ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Vitoria Guimaraes nel sesto ed ultimo turno della fase a girone unico di Conference League. Il punto conquistato in Portogallo consente ai Viola di essere nelle migliori otto del gruppo e accedere direttamente agli ottavi di finale del torneo. La squadra di Palladino, passata in svantaggio nel primo tempo, ha trovato il pari nel finale con Mandragora. I toscani chiudono il girone a 13 punti, in terza posizione dietro al Chelsea e proprio al Vitoria Guimaraes. Domani alle 13 a Nyon, si terrà il sorteggio per gli spareggi ad eliminazione diretta tra le squadre dal nono al 24esimo posto.