Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, le gare e i risultati dell'Italia

È 14° posto complessivo per l'azzurra Giada Andreutti dopo due manche del monobob femminile. Dopo un iniziale 17^ posizione, l'azzurra ha fatto segnare il decimo tempo di manche (1:06.07) e crono totale di 2:11.84 che le vale la 14° posizione. In testa per ora c'è Kaillie Humphries, campionessa del mondo in carica, con il tempo di 2:09.10, a +1.04 sulla seconda, la candese Christine De Bruin (2:10.14). Appuntamento a domani, lunedì 14 febbraio, dalle 2:30 ora italiana (9:30 ora cinese) per le ultime manche di gara che decreteranno il primo podio Olimpico per questa disciplina.

Domani un solo allenamento di discesa femminile

leggi anche

Olimpiadi invernali Pechino, Moioli-Visintin argento nello snowboard

La pesante nevicata su Yanqing e la scarsa visibilità hanno portato anche all'annullamento in via definitiva della seconda prova della discesa femminile che era in programma questa mattina. Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori cinesi e la giuria a cancellare l'appuntamento che non sarà recuperato domani, come era invece stato ipotizzato in precedenza: secondo il piano attuale, ci sarà un solo allenamento prima della discesa olimpica di martedì 15 febbraio. Alla luce degli ultimi cambiamenti, lo staff tecnico della Federazione italiana (Fisi) ha deciso di non effettuare la selezione per il quartetto di gara, che sarà deciso per scelta tecnica.