Olimpiadi invernali Pechino, Moioli-Visintin argento nello snowboard

Moioli-Visintin argento nello snowboard

L’argento di Moioli (portabandiera italiana che ha mancato la conferma dell'oro vinto quattro anni fa a PyeongChang) e Visintin (fresco vincitore del bronzo nella gara individuale di snowboard cross) è arrivato nello snowboard cross a squadre misto. Il team azzurro è stato superato da quello Usa (Nick Baumgartner e la neo campionessa olimpica Lindsey Jacobellis, 76 anni in due). Terzo posto per il Canada (Eliot Grondin e Meryeta Odine), mentre quarto è finito il team di Italia 2 composto da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano. Moioli-Visintin hanno mancato per 20 centesimi l'oro, mentre il secondo equipaggio azzurro Sommariva-Carpano ha a lungo accarezzato il bronzo: Carpano a un certo punto ha concluso un salto planando sulla schiena di Odin, cadendo quando era in fase di forte recupero. Moioli è scattata in vantaggio grazie ai 4 centesimi di ritardo di Visintin: ma Jacobellis, che ha sfilato all'atleta bergamasca lo scettro nella gara individuale, non ha mollato raggiungendola e poi superandola. Nelle ultime curve la statunitense ha recuperato lo spazio sufficiente per il sorpasso decisivo, fino alla planata verso il traguardo. Quando alla seconda coppia italiana, Carpano è uscita dai cancelletti con uno svantaggio di 88 centesimi accumulato da Sommariva nella sua discesa, ma è stata rapida ed efficace sin dalle prime battute avvicinandosi al gruppo. Dopo la planata su Odin, è stata la canadese la più rapida a rialzarsi e a proseguire la gara tagliando il traguardo in tempo per la medaglia di bronzo.

Moioli: "Grande rivincita "

"Questa medaglia è una grande rivincita dopo la gara individuale di mercoledì che non è finita come volevo (è arrivata ottava, ndr). Ho dato tutto per cercare di vincere, ho provato di tutto, ma sono super felice di questa medaglia e super felice di averla conquistata con Omar, che è un amico e un campione", ha detto Michela Moioli. "Ci avrei messo la firma per l'argento e il bronzo. Dopo la gara individuale sapevo che la prova a squadre sarebbe stata una grossa possibilità di medaglia, soprattutto con Michela che è in formissima", ha commentato invece Visintin. E Malagò: "La medaglia rappresenta per la nostra portabandiera Michela una straordinaria rivincita dopo la gara individuale dell'altro giorno e per Omar una meravigliosa conferma delle sue grandi capacità. Complimenti a Caterina e Lorenzo che hanno lottato fino all'ultimo".