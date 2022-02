Olimpiadi Invernali Pechino 2022, Brignone fuori dal podio nel Super G

La sciatrice azzurra è arrivata settima nella gara vinta dalla svizzera Lara Gut-Behrami. Brignone, leader di Coppa del Mondo di Super G, ha concluso con un distacco di 66 centesimi. Sofia Goggia non ha invece preso parte alla gara dopo l’infortunio di poche settimane fa: l’obiettivo è recuperare per la discesa libera di martedì 15 febbraio. Ieri medaglia di bronzo per Omar Visintin nello snowboard cross

Sfuma il podio per le azzurre di sci impegnate nel Super G di Pechino 2022: a Yanqing, la gara è stata vinta dalla svizzera Lara Gut-Behrami con il tempo di 1:13.51, precedendo di 22 centesimi l'austriaca Mirjam Puchner e di 30 l'altra svizzera Michelle Gisin. Federica Brignone, leader di Coppa del Mondo di Super G, ha concluso al settimo posto con un distacco di 66 centesimi, Elena Curtoni al decimo (90 centesimi), Marta Bassino al diciassettesimo (1.57) e Francesca Marsaglia al ventiduesimo. Assente invece Sofia Goggia, dopo l’infortunio di poche settimane fa: il suo obiettivo è rientrare per la discesa libera del 15 febbraio. ( IL MEDAGLIERE - IL CALENDARIO )

Brignone: “Ho dato il massimo, non sono stata la migliore"

"Se tornassi in cima non saprei cosa fare di diverso da quanto ho fatto oggi”, ha commentato Federica Brigngone dopo la gara. “Non mi sono fatta sopraffare dalla pressione, non ho tenuto né frenato una curva, ho fatto i dossi dritti, azzeccando le linee ma non è stato abbastanza. Sinceramente ho fatto quello che avevo in testa dando il massimo: semplicemente non sono stata la migliore in queste condizioni".

Le altre gare di oggi

Alle 8 è prevista la gara dello sci di fondo maschile sui 15km, con l’azzurro Francesco De Fabiani in gara. Alle 9 è invece in programma lo Speed skating maschile sui 10000 metri: È la gara prediletta per Davide Ghiotto. Alle 10 spazio per il biathlon 7,5 km sprint femminile, con in gara l’azzurra Dorothea Wierer. Alle 13.30 ci sarà invece la finale dello short track 1000 metri femminile, con Arianna Fontana che proverà a superare il suo stesso record di 10 medaglie olimpiche.