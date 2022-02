Olimpiadi Invernali, Omar Visintin bronzo nello snowboard cross

Ottava medaglia per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino: è il bronzo di Omar Visintin nello snowboard cross. L'oro è andato all'austriaco Haemmerle, argento per il canadese Grondin. Intanto Sofia Goggia proverà a esserci nella discesa libera del 15 febbraio, ma non disputerà il SuperG l’11 febbraio alle Olimpiadi invernali di Pechino (IL MEDAGLIERE - IL CALENDARIO). Lo ha confermato la Federsci. La sua partecipazione alla gara di domani era solo un'ipotesi, mentre resta fermo il proposito di essere presente alla gara della discesa libera di martedì prossimo. Oggi la Goggia ha avuto una sessione di allenamenti. Intanto l'Italia del pattinaggio di figura si gode il settimo posto di Daniel Grassl con un totale di 278.07, il miglior programma mai pattinato da un azzurro in termini di punti che gli vale il record italiano. L'oro è andato allo statunitense Chen mentre il grande favorito, il due volte campione olimpico, Yuzuru Hanyu ha chiuso al quarto posto. Dopo aver siglato il record del mondo nel programma corto con 113.97 punti, Chen ha ottenuto il punteggio di 218.63 nel programma libero, per un totale di 332.60. L'argento e il bronzo vanno agli altri due giapponesi, Kagiyama Yuma con 310.05 punti e Uno Shoma con 293.00 punti. Sedicesimo posto per l'altro azzurro in gara, Matteo Rizzo. Intanto l'austriaco Johannes Strolz vince la combinata alpina con il tempo di 2:31.43 (1:43.87 in discesa e 47.56 in slalom). E lo fa sulle orme di suo padre: Hubert Strolz vinse lo stesso evento nel 1988. Al secondo posto il leader provvisorio della discesa, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, terzo il canadese James Crawford. Christof Innerhofer, l'unico italiano in gara, chiude in decima posizione in 2:35.80 (1:44.19 in discesa, 51.61 in slalom), a +4.37 dal primo posto (TUTTI I RISULTATI).