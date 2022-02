Olimpiadi Invernali Pechino: Mayer vince Super G, male gli italiani

L’austriaco è il primo a vincere nello sci alpino in 3 Giochi di fila. Nel podio con lui lo statunitense Ryan Cochran-Siegle e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Lontani gli Azzurri: Marsaglia 18esimo, Dominik Paris 21esimo, Christof Innerhofer è caduto. Nel big air primo oro per la 18enne Eileen Gu, nata negli Usa ma in gara per la Cina . Intanto Sofia Goggia dice: "Non so se sarò al via della discesa libera"

Azzurri male in Super G, Paris deluso: "Non al top"

Dominik Paris è deluso per la prova di Super G che lo ha visto tagliare il traguardo al 21esimo posto. Questa a Yanqing "è una pista dove c'è tanta curva e poco spazio, ma quando devi spingere e dai tutto per questo, non va bene. Per me nel Super G era già chiara la cosa. Quando non sei al top, quando ci sono queste gare importanti, cerchi comunque di fare risultato e poi inizi a sbagliare. Il tracciato è abbastanza stretto, una pista non così difficile ma con un tracciato che ti mette in difficoltà ogni tanto", ha commentato. Paris, Matteo Marsaglia e Christof Innerhofer hanno avuto risultati fotocopia rispetto alla prova di ieri in discesa libera. "Un Super G complesso, ma divertente", ha osservato Marsaglia, tutto sommato soddisfatto per l'esito della gara, chiusa in 18esima posizione. Innerhofer, invece, è caduto: "È andato tutto storto, proprio nella settimana più importante. Oggi non avevo l'atteggiamento giusto".

Goggia: "Non so se sarò al via della discesa libera"

Intanto Sofia Goggia ha parlato con commozione della sua condizione sulle piste di Yanqing: "Sono state due settimane difficili: essere qui è già un grande successo, ma non garantisco nulla. Le condizioni sono quelle che sono. Ho ancora un po' di tempo, ma non posso garantire nulla, neanche la partecipazione alla discesa.Ce la metterò tutta, ringrazio gli italiani per l'affetto dimostrato. A volte si sente la tensione addosso, ma anche l’affetto. Mi dispiace di non poter essere la solita Goggia competitiva, ma le condizioni sono queste. Valuteremo giorno per giorno".