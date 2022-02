Olimpiadi Pechino 2022, Brignone d'argento nel gigante femminile

Una splendida Federica Brignone ha conquistato la medaglia d'argento nel gigante femminile. La svedese Sara Hector ha vinto l'oro, mentre il bronzo è andato alla svizzera Lara Gut-Behrami. Marta Bassino è caduta nella prima manche. Out in prima manche anche una delle altre favorite: l'americana Mikaela Shiffrin.

Sfumano invece le medaglie per gli azzurri della discesa libera: Christof Innerhofer, primo a scendere, ha chiuso la gara poco dopo il via per aver saltato una porta. Matteo Marseglia è quindicesimo, mentre Dominik Paris chiude sesto staccato di 52 centesimi dallo svizzero Beat Feuz (1:42.69).

Snowboard, slopestyle uomini: Lauzi chiude 5°

Al Parco Genting è andata in scena la finale Olimpica di snowboard slopestyle uomini. Due atleti sul podio per il Canada: Max Parrot si riscatta dopo gravi problemi di salute e si mette al collo la medaglia d'oro. Mark McMorris sale sul terzo gradino del podio. In mezzo a loro, il giovanissimo cinese Su Yiming. Primo europeo in classifica, l'italiano Emiliano Lauzi, che è stato il primo azzurro di sempre a ottenere l'ingresso a una finale di snowboard freestyle.