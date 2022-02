Olimpiadi Invernali 2022, Dominik Fischnaller è bronzo nello slittino

Arriva la terza medaglia azzurra, dopo gli argenti nel pattinaggio di velocità 3.000 metri e nella staffetta mista di short track. Rinviata a lunedì 7 febbraio la discesa libera maschile di sci a causa del vento. Emiliano Lauzi in finale nello snowboard slopestyle freesnow. Il curling del doppio misto vince ancora. Nello sci di fondo skiathlon maschile De Fabiani è ottavo Condividi

Prosegue l'avventura dell'Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino: dopo i due argenti conquistati nel pattinaggio di velocità 3.000 metri - da Francesca Lollobrigida - e nella staffetta mista di short track, è arrivato il bronzo di Dominik Fischnaller nello slittino maschile. E a Pechino c'è anche Federica Pellegrini, nella nuova veste di componente della Commissione atleti del Cio: l'Italia "ha avuto una buona partenza ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, spinta dal solito ottimismo che contraddistingue le spedizioni tricolori. Ho assistito alle gare di ieri è stato molto bello". I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky (IL CALENDARIO - I RISULTATI - IL MEDAGLIERE).

Il bronzo di Fischnaller nello slittino maschile Quella vinta oggi a Pechino è la prima medaglia olimpica per Fischnaller. L'azzurro ha difeso il terzo posto con cui aveva già chiuso prima, seconda e terza manche. Davanti a lui il tedesco Ludwig (oro in 3:48.735) e l'austriaco Kindl (argento in 3:48.895). Le manche dell'azzurro: 57:361, 57:444 e 57:461 e 57.420. Tempo totale di 3:49.686. La medaglia italiana nello slittino mancava dal bronzo di Armin Zöggeler a Sochi 2014. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha commentato così la prestazione dell'italiano: “È una medaglia alla quale tenevamo tantissimo. Ci avevamo puntato già quattro anni fa a PyeongChang. Purtroppo in Corea Dominik fu beffato per soli due millesimi di secondo. Oggi si è preso la sua grande rivincita. Sono felice per lui, per Armin, per la Federazione". "Hanno lavorato seriamente e duramente in questi anni -ha aggiunto Malagò - e oggi possiamo dire che l'Italia ha trovato l'erede di Zoeggeler, soprattutto in prospettiva Milano Cortina 2026".

Discesa libera maschile rinviata a lunedì approfondimento Medagliere Olimpiadi invernali 2022, le medaglie dell’Italia a Pechino Intanto il maltempo ha continuato a non dare tregua ai Giochi invernali: dopo tre rinvii a causa del forte vento - che avevano posticipato la gara dalle 4 fino alle 7 - la discesa libera maschile di sci alpino è stata definitivamente rinviata a lunedì 7 febbraio alle 5 (ora italiana). Gli specialisti italiani Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia e Dominik Paris dovranno ancora pazientare. Lo slalom gigante femminile si terrà su una pista vicina alle 2.30 ora italiana (prima manche) e alle 7.30 ora italiana (seconda manche): Federica Brignone col 3, Marta Bassino col 5, Elena Curtoni col 17. Snowboard: Lauzi in finale nello slopestyle Finale olimpica conquistata per Emiliano Lauzi. Il 28enne azzurro dello snowboard ha chiuso in settima posizione le qualificazioni dello slopestyle freesnow al Genting Snow Park di Zhangjiakou, guadagnandosi l'accesso alla finale a 12, grazie ad una prima run da 71.7 punti. Prima posizione provvisoria per il cinese Yimin Su con 86.80 seguito dal canadese Mark McMorris e l'americano Sean Fitzsimons, rispettivamente con 83.30 e 78.76 punti. Domani la finalissima che assegna le medaglie dalle 12 locali (ore 5 italiane).



Curling misto, 8 su 8 per l'Italia vedi anche Cerimonia d'apertura Olimpiadi invernali di Pechino 2022. LE FOTO Intanto la coppia Constantini-Mosaner continua a stupire nel curling misto: dopo la Cina, battuta anche la Svezia. Otto vittorie su otto.

Pattinaggio di figura, Italia fuori dal programma libero Azzurri fuori dal programma libero. 20 i punti conquistati dopo le prove maschile, coppia, danza, e femminile, con l'ultimo e odierno 58.52 di Lara Naki Gutmann che chiude nona il programma corto femminile. Solo le prime cinque squadre accedevano al programma libero per le medaglie: avanti Russia, Usa, Giappone, Canada e Cina, con gli azzurri settimi. Sci di fondo, skiathlon uomini: De Fabiani è ottavo Nello sci di fondo skiathlon uomini 15+15km il miglior italiano è Francesco De Fabiani, che termina all'ottavo posto in 1:19:47.6. Vince il russo Bolshunov col tempo finale di 1:16:09.8. Argento al connazionale Spitsov in 1:17:20.8, bronzo al finlandese Niskanen col tempo di 1:18:10.0. Più indietro gli altri azzurri in gara, con Paolo Ventura 34° e Giandomenico Salvadori 48°. Salto con gli sci, niente finale per Bredasola Sfuma la finale di salto con gli sci per l'azzurro Bredasola, che attualmente è fuori dai migliori 30 con altri atleti che devono ancora effettuare il proprio salto. Non basta il 110.3 come punteggio. Speed skating: 5.000 metri maschili senza medaglie azzurre Niente medaglie azzurre nello speed skating 5.000 metri maschili. Davide Ghiotto è il miglior italiano, ma chiude ottavo in 6:19.92. Michele Malfatti è 15° in 6:21.47. Ultimo Andrea Giovannini con 6:30.11. L'olandese Roest, che aveva registrato il nuovo record olimpico (in 6:09.31), viene battuto all'ultima manche dallo svedese Van der Poel, che gli strappa primato (6:08.84) e oro. Argento a Roest, bronzo al norvegese Engebraaten.

Premiati gli Azzurri Intanto al Medal Plaza di Pechino è stata premiata Francesca Lollobrigida, argento nei 3000 metri speed skating. Hanno ricevuto la medaglia anche Arianna Fontana (da record), Martina Valcepina, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e Arianna Valcepina per l'argento conquistato nella staffetta mista dello short track.

La premiazione di Francesca Lollobrigida - ©Ansa