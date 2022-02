Cerimonia d'apertura Olimpiadi invernali di Pechino 2022. LE FOTO

24/29 ©Ansa

“Che lo spirito olimpico vada oltre queste Olimpiadi per ricordare a tutti - partecipanti e spettatori- che apparteniamo tutti alla stessa famiglia umana”, ha detto il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in un breve video messaggio mostrato durante la cerimonia. "Non c'e' limite a quello che possiamo ottenere se lavoriamo assieme per la pace, per i diritti umani, per la salute e il benessere di chiunque nel mondo", ha aggiunto Guterres