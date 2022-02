Olimpiadi Invernali 2022, cerimonia apertura a Pechino: via ai Giochi

A Pechino è il grande giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali 2022 ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUI GIOCHI INVERNALI - DOVE VEDERE LA CERIMONIA ). La cerimonia inaugurale nel “Bird's Nest”, il futuristico stadio della capitale cinese, è iniziata alle ore 20 locali (quando in Italia erano le 13). Il presidente Xi Jinping ha fatto il suo ingresso accolto da un'ovazione dei teenager che hanno partecipato al preshow dedicato al tema del futuro dell'umanità condiviso. Xi, accompagnato dalla first lady Peng Liyuan, ha salutato in tribuna d'onore il presidente del Cio, Thomas Bach. Prima dell'ingresso delle 91 delegazioni, si è svolto uno spettacolo ideato e diretto dal regista Zhang Yimou, che ha visto l'esibizione di 3.000 comparse, per la gran parte giovanissime ( TUTTE LE FOTO DELLA CERIMONIA ). Nonostante una temperatura vicina a 10 gradi sottozero, e i timori per il Covid, le tribune sono riempite al 60%.

La sfilata delle delegazioni

È stata come da tradizione la squadra della Grecia la prima a sfilare nella cerimonia inaugurale dei Giochi invernali di Pechino 2022. Le rappresentative sono entrate nello stadio da una porta sotto i cinque cerchi olimpici in ghiaccio, nati da un blocco di ghiaccio virtuale scolpito da un raggio laser. Sullo sfondo, la scritta 'benvenuti' in tutte le lingue del mondo. Il Bird's Nest ha dedicato un caloroso applauso all'ingresso del team di Taiwan, con il nome di 'Chinese Taipei', quello solito usato dall'isola nelle competizioni sportive internazionali. Subito dopo ha fatto il suo ingresso quella di Hong Kong e sui maxi-schermi è apparso il presidente cinese Xi Jinping. Applausi anche per gli atleti del Comitato olimpico russo, tra quelli accolti con maggior calore: anche questa volta è stato negata la bandiera nazionale a causa del bando legato al doping di Stato. Il team Usa ha scaldato poco il pubblico, nonostante i saluti degli atleti. Il presidente americano Joe Biden ha deciso, con altri alleati, di optare per il boicottaggio diplomatico di Pechino 2022 in risposta alle violazioni dei diritti umani sostenute dalla Cina, soprattutto nei confronti delle minoranze musulmane dello Xinjiang.

La sfilata dell’Italia

La squadra azzurra, guidata dalla portabandiera Michela Moioli, ha sfilato per penultima, prima di quella della Cina. Le azzurre e gli azzurri, sopra la divisa da podio, hanno indossato la mantella tricolore, omaggio alla bandiera, e hanno usato la mascherina dell'Italia team. "Sono super emozionata, agitata, un mix, un'esplosione di emozioni, è stata un'esperienza unica. Sono onorata di averlo fatto per me e per tutti gli italiani e anche per il movimento dello snowboard. È stata una cosa unica che mi ha dato una grande carica", ha detto Moioli dopo aver fatto da portabandiera. "Mando un grande abbraccio a Sofia Goggia,che son certa che arriverà qui e darà il meglio di sé come tutti noi", ha aggiunto. Al termine della sfilata hanno parlato il presidente del Cio Bach e poi il presidente della Cina, Xi Jinping, che ha dichiarato ufficialmente aperti i Giochi olimpici di Pechino 2022.