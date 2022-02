Olimpiadi invernali Pechino 2022, argento Lollobrigida e short track

Dopo la cerimonia di apertura, i Giochi entrano nel vivo e oggi si assegnano sei titoli. Il primo podio italiano è di Lollobrigida: nel pattinaggio di velocità 3.000 metri si piazza dietro l’olandese Irene Schouten. Secondo posto dell’Italia anche nella staffetta mista di short track. Ma non mancano le difficoltà legate al maltempo, con il forte vento che ha fermato le prove della discesa libera Condividi

Dopo la cerimonia di apertura a Pechino (FOTO), hanno preso ufficialmente il via i Giochi olimpici invernali. Le gare entrano nel vivo e si assegnano le prime medaglie, con sei ori in palio oggi. L'Italia ha conquistato due argenti: il primo grazie a Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità 3.000 metri, il secondo nella staffetta mista di short track. Ma non mancano le difficoltà legate al maltempo. Ecco le notizie sugli italiani. I Giochi sono in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky (IL CALENDARIO - I RISULTATI - IL MEDAGLIERE).

La prima medaglia italiana è l’argento di Francesca Lollobrigida vedi anche Cerimonia d'apertura Olimpiadi invernali di Pechino 2022. LE FOTO La prima medaglia italiana di questi Giochi invernali è di Francesca Lollobrigida: ha vinto l'argento nel pattinaggio di velocità 3.000 metri. L’oro è andato all'olandese Irene Schouten, che con il tempo di 3'56''93 ha realizzato il nuovo record olimpico. Lollobrigida ha chiuso seconda con il tempo di 3'58''06, staccata di 1''13 dall’olandese. Bronzo per la canadese Isabelle Weidemann. “Non è un oro ma è come se lo fosse – ha detto Lollobrigida a fine gara –. È davvero una soddisfazione dopo tutte le difficoltà passate negli anni scorsi, in generale per l'Italia ma anche per me. Ma sono tutte difficoltà che hanno fortificato il mio carattere e la voglia di gara. È davvero il momento di sorridere. Non posso che essere orgogliosa di me stessa. Dedico la medaglia a mio marito, alla mia famiglia e a coloro che mi hanno sostenuto. Spero anche di essere un esempio della strada da affrontare per ottenere certi risultati”.

Il secondo argento nella staffetta mista di short track vedi anche Medagliere Olimpiadi invernali 2022, le medaglie dell’Italia a Pechino Dopo qualche ora è arrivata la seconda medaglia azzurra: un altro argento, questa volta conquistato nella staffetta mista di short track. Il quartetto italiano - formato da Arianna Fontana, Arianna Valcepina, Andrea Cassinelli e Yuri Confortola - è stato preceduto sul traguardo dalla Cina. La caduta dei concorrenti delle altre due squadre, Canada e Ungheria, ha reso la finale una sfida tra gli azzurri e i cinesi, con Pietro Sighel che ha sfiorato negli ultimi metri una clamorosa rimonta sul rivale. Il bronzo è andato al Canada. Per Arianna Fontana è la nona medaglia olimpica: è l'atleta più titolata nello short track e la seconda in assoluto in Italia dopo Stefania Belmondo, che ha dieci medaglie olimpiche in bacheca. Malagò: "L'Italia c'è" "L'Italia c'è. Date retta a me: ne vedremo delle belle!", ha commentato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo le medaglie. "Che emozioni fantastiche, grazie ragazze, grazie ragazzi - aggiunge Malagò - Mi sono trovato ad urlare di gioia in questo Covid hotel. Mi hanno preso per matto. Invece ero lì a festeggiare da solo due argenti di peso che valgono oro". "Complimenti al Presidente Gios, alla Federazione, ai tecnici ma soprattutto a Francesca, con la quale ho già parlato al telefono, e alla staffetta", ha proseguito Malagò.

Azzurri noni nel Biathlon staffetta mista Non si sono concretizzate, invece, le speranze di podio azzurro nel Biathlon staffetta mista (4x6 km) dopo i due bronzi consecutivi delle passate edizioni. L’Italia - con Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - ha chiuso al nono posto. L'oro è andato alla Norvegia, l'argento alla Francia, il bronzo alla Russia (a lungo in testa alla gara). Dopo aver chiuso al secondo posto sia con Vittozzi sia con Wierer le prime due frazioni, gli azzurri hanno pagato la scarsa giornata del duo maschile Bormolini e Hofer, chiudendo con un ritardo di 2'39'' e 2+14 errori al tiro. “Le ragazze ci hanno fatto sognare ma la mia gara è partita in salita. Ho faticato sugli sci e mi sono portato la fatica anche al tiro”, ha commentato Hofer. "La mia gara è partita bene con la sessione a terra. Il vento era veramente difficile e nel tiro in piedi ho fatto un errore di troppo. È un peccato ma ho dato veramente il massimo", ha aggiunto Bormolini.

Bene l’Italia nel torneo di curling misto Prosegue bene il percorso dell’Italia nel torneo di curling misto a Pechino. La coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner ha conquistato la sesta vittoria in altrettante partite. I due atleti hanno sconfitto i campioni del mondo Bruce Mouat e Jen Dodds della Gran Bretagna 7-4. Poco prima, avevano sconfitto anche l'Australia col punteggio di 7-3. L'Italia guida la classifica a punteggio pieno.

Giovanni Bresadola supera le qualificazioni Bene anche l'azzurro Giovanni Bresadola, che ha superato le qualificazioni alla gara olimpica individuale maschile di salto con gli sci a Zhangjiakou. Sul trampolino cinese HS106, il 20enne trentino ha concluso la fase di taglio con il 21esimo posto con 91.8 punti. La gara si svolgerà domani. In testa alla classifica provvisoria ci sono i norvegesi Marius Lindvik (116.7) e Robert Johansson. Terzo posto per il polacco Piotr Zyla (112.1), davanti al giapponese Ryoyu Kobayashi e all'austriaco Stefan Kraft. Slittino, Dominik Fischnaller terzo nel singolo dopo 2 discese Dominik Fischnaller è al terzo posto provvisorio al termine delle prime due discese del singolo maschile di slittino alle Olimpiadi di Pechino. Allo Yanqing National Sliding Centre, il 29enne carabiniere di Maranza ha pagato il suo distacco tutto nella prima run, mentre nella seconda è stato più lento di appena 6 millesimi dal primo classificato, chiudendo con 304 millesimi di distacco. Primo posto virtuale nelle mani del tedesco Johannes Ludwig, solidissimo in questa prima giornata ,che ha fissato il cronometro 1'54''501. Alle sue spalle l'austriaco Wolfgang Kindl, a 39 millesimi di distacco dal leader. Quarta posizione per Felix Loch, attardato di 78 millesimi da Fischnaller. Dodicesima posizione per l'altro azzurro in gara Leon Felderer, che ha un distacco di 1''524 da Ludwig.



La prima medaglia dei Giochi va alla Norvegia In mattinata, la prima medaglia d’oro di queste Olimpiadi invernali se l’è aggiudicata la norvegese Therese Johaug: nello sci di fondo femminile, skiathlon 15 km, sull'anello di Zhangjiakou, ha preceduto la russa Natalia Nepryaeva e l’austriaca Teresa Stadlober. Dietro le italiane con Martina Di Centa, nipote d'arte, 36esima davanti ad Anna Comarella, 41esima Cristina Pittin e 42esima Caterina Ganz.

Il forte vento ferma la discesa libera leggi anche Olimpiadi invernali Pechino 2022: tutto quello che c’è da sapere Intanto, a causa del forte vento, stamattina i discesisti non sono riusciti a effettuare la terza e ultima sessione di prove della libera olimpica maschile, in vista della gara di domani. Solo tre atleti, l'azzurro Christof Innerhofer, l'austriaco Matthias Mayer e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, sono scesi prima dello stop sul percorso “Rock” lungo 3,1 chilometri allo Yanqing National Alpine Skiing Centre. Le forti raffiche di vento hanno fatto percepire la temperatura di -19,5 gradi Celsius fino a quasi -29. Per domani le previsioni meteo non sembrano destinate a migliorare, tra vento e freddo, gettando nuove incognite sulla gara.

Fischnaller positivo al Covid Oggi avrebbe dovuto gareggiare anche Kevin Fischnaller, ma lo slittinista azzurro è risultato positivo al tampone per Covid-19. L’atleta è stato isolato e posto sotto osservazione medica a Yanqing. Fischnaller ha sfogato su Instagram la sua delusione: “A causa di un test positivo, non posso competere al più grande evento dell'anno, le Olimpiadi. Quando ho saputo l'esito del test, sono rimasto distrutto, tutto il lavoro degli ultimi anni fatto per niente. Grazie per tutti i messaggi di sostegno che ho ricevuto e buona fortuna a tutti gli atleti là fuori. Forza Italia". "Auguriamo a Kevin una pronta guarigione!", si legge sul sito del Comitato olimpico italiano.