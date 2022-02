Il doodle di Google dedicato alle Olimpiadi invernali di Pechino

E’ dedicato all’inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali di Pechino il doodle google di oggi. Con la cerimonia inaugurale di oggi 4 febbraio ( COME VEDERLA IN TV ), entra oggi nel vivo la XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali, che presentano al mondo gli sport della neve (in maggioranza) e quelli del ghiaccio. Le competizioni, tra attente misure contro i contagi da Covid, andranno avanti fino a domenica 20 febbraio quando il testimone passerà all'Italia, a "Milano Cortina 2026".

Alla cerimonia di apertura atleti di 91 nazioni

La cerimonia d'apertura si svolge al Bird's Nest, allo stadio "Nido d'uccello", o come da storica denominazione di stampo comunista, allo "stadio Nazionale cinese". Sfileranno i veri protagonisti dei Giochi, ovvero gli atleti che quest'anno saranno 2.874 (1.291 donne e 1.583 uomini) in rappresentanza di 91 Nazioni. Ci sarà la novità assoluta di Haiti e persino l'Arabia Saudita. Saranno assegnate medaglie in 109 eventi in 52 competizioni maschili, 46 femminili e 11 gare miste.