Coppa Italia: Atalanta-Fiorentina 2-3. Alle 21 Juventus-Sassuolo

Finisce 2-3, all’ultimo respiro, tra Atalanta e Fiorentina.

Dopo sei minuti pestone di De Roon a Gonzalez sulla linea dell'area: il Var assegna il calcio di rigore ai viola. Sul dischetto va Piatek, che non sbaglia: al 9’ è 1-0 per gli ospiti. Al 30’ l’Atalanta pareggia: Freuler serve Zappacosta, che di destro insacca all’incrocio. Nel recupero palo di Boga, con Pasalic che sulla ribattuta non riesce a trovare il gol da pochi passi. Il primo tempo finisce 1-1. Nella ripresa, al 56’ i padroni di casa ribaltano il match con Boga, che sfonda palla al piede e batte Terracciano. Al 70’ secondo rigore per la Fiorentina, questa volta per un intervento di Koopmeiners su Maleh. Dagli undici metri va di nuovo Piatek: Musso riesce a respingere, ma il giocatore polacco segna sulla ribattuta. È 2-2. Al 78’ secondo legno dell’Atalanta, con Zappacosta che centra la traversa. All’80’ la Fiorentina rimane in dieci: Martinez Quarta, già ammonito, rimedia il secondo giallo per un fallo su Muriel e deve lasciare il campo. Al 92’ l’Atalanta ha l’occasione di portarsi in vantaggio, con Djimsiti che di testa manda il pallone fuori di poco. Ma a trovare il gol della vittoria è la Fiorentina: al 93’, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Milenkovic firma dal limite dell’area il 3-2. Attimi di attesa per un controllo del Var, poi l’arbitro conferma la rete e fischia la fine della partita. In semifinale di Coppa Italia ci vanno i viola.