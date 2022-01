Serie A, oggi 8 partite. In campo Venezia-Milan 0-1. DIRETTA

Il campionato di Serie A riparte con la 21esima giornata, dopo il turno "incompleto" del 6 gennaio, in cui sono state disputate solo 6 partite su 10, a causa dei tanti casi di positivi al Covid in diverse squadre (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Oggi si giocano 8 match: il primo è in corso allo stadio Penzo, dove il Venezia ospita il Milan. Il programma odierno prosegue con Empoli-Sassuolo alle 14.30. Invece nel pomeriggio, alle 16.30, c’è il calcio di inizio di Udinese-Atalanta e Napoli-Sampdoria. Altri due match alle 18.30 con l’atteso Roma-Juventus e con il derby ligure tra Genoa e Spezia. In serata, alle 20.45 l’Inter ospita a San Siro la Lazio di Sarri mentre il Verona affronta la Salernitana, in una gara condizionata dai tanti positivi tra le fila delle due squadre (TUTTI I POSITIVI DI SERIE A). Ci sono infine due modifiche comunicate dalla Lega calcio: Torino-Fiorentina si giocherà lunedì 10 gennaio alle 17 (anziché oggi alle 14.30) mentre Cagliari-Bologna verrà disputata martedì 11 gennaio alle 20.45 e non oggi alle 14.30. (LEGA CALCIO: PER DUE TURNI SOLO 5MILA PERSONE ALLO STADIO)