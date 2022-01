Lapo Nava, portiere del Milan, a casa in tram dopo la gara con la Roma

L'aria di San Siro per la prima convocazione con il Milan, poi il ritorno a casa in tram, con la tuta rossonera addosso, come un tifoso qualsiasi. Questa è stata la serata speciale vissuta da Lapo Nava, portiere 17enne dell'Under 18 milanista, giovedì 6 gennaio. Convocato da Stefano Pioli per Milan-Roma, match della prima giornata di ritorno vinto 3-1 dai rossoneri (reti di Giroud, Messias, Abraham e Rafael Leao). E Lapo all'improvviso diventa terzo portiere, alle spalle di Maignan e Mirante, per la positività di Tatarusanu e gli infortuni di Plizzari e Jungdal. Tra l'altro, per gli stessi motivi, Lapo Nava potrebbe essere nuovamente convocato da Pioli per la trasferta contro il Venezia, in programma domani domenica 9 gennaio (12.30).

La favola di Lapo Nava

Sta di fatto che il 17enne, dopo aver festeggiato negli spogliatoi la vittoria, ha preso il tram ed è tornato a casa. Compirà 18 anni il prossimo 22 gennaio. A Milanello, però, tutti ne parlano molto bene e da qualche tempo si sta allenando con la prima squadra: è figlio d'arte. Suo padre Stefano - ex difensore - ha collezionato 71 presenze in serie A con le maglie del Milan, Parma, Padova e Sampdoria.