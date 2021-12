La 18esima giornata e ultima domenica di Serie A del 2021 (ma ci sarà l'infrasettimanale prima di Natale) prosegue con 5 partite. Alle 12.30 si inizia con Fiorentina-Sassuolo: Italiano propone Maleh a centrocampo, panchina per Duncan. Dionisi sceglie Traoré. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Alle 15 Spezia-Empoli, poi alle 18 Torino-Verona e Sampdoria-Venezia. Alle 20.45 il big match fra Milan e Napoli, in una sfida che farà perdere terreno ad almeno una delle due (in caso di pareggio l'Inter si ritroverebbe a +3 dai rossoneri e +6 dai campani). Pioli ha bisogno di un successo per non far scappare l'Inter, mentre Spalletti vuole agganciare il Diavolo assicurandosi lo scontro diretto (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).