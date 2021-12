Serie A, in corso Lazio-Genoa: 0-0. Stasera Salernitana-Inter. LIVE

La 18esima giornata si apre con la partita in corso all’Olimpico di Roma: i biancocelesti non possono contare su Immobile, influenzato, spazio al tridente Felipe Anderson-Pedro-Zaccagni; il Grifone punta in attacco su Pandev, grande ex, e Destro. Stasera la sfida tra l’ultima e la prima in classifica, in diretta su Sky