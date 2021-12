Serie A, Torino-Bologna 2-1. Ora in campo Verona-Atalanta: 0-0. LIVE

Dopo la vittoria della Fiorentina e i pareggi della Juventus a Venezia e del Milan a Udine, la 17esima giornata del campionato prosegue con 5 partite domenicali. Nel lunch match i granata battono i rossoblù. Ora la squadra di Gasperini è di scena al Bentegodi, mentre alle 18 c'è sia Sassuolo-Lazio sia Napoli-Empoli, in serata l’Inter ospita il Cagliari per tentare il sorpasso in vetta

La 17esima giornata del campionato di Serie A prosegue con cinque partite domenicali (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Nel lunch match il Torino ha vinto 2-1 contro il Bologna. Ora in campo Verona-Atalanta, con la squadra di Gasperini di scena al Bentegodi per provare ad accorciare in testa alla classifica. Alle 18 si disputa sia Sassuolo-Lazio sia Napoli-Empoli. In serata, alle 20.45 l’Inter ospita il Cagliari per tentare il sorpasso sul Milan. Proprio i rossoneri ieri sono stati bloccati sull’1-1 a Udine (GLI HIGHLIGHTS), mentre la Juventus ha pareggiato a Venezia (GLI HIGHLIGHTS). La Fiorentina ha invece rifilato un poker alla Salernitana (GLI HIGHLIGHTS - TUTTE LE PARTITE DI IERI).