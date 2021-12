F1, GP Abu Dhabi: Hamilton-Verstappen alla sfida finale

I due campioni si sfidano per l’ultima volta nel 2021 sul circuito di Yas Marina. Partono a punti pari (369,5): chi arriverà per primo davanti all’altro sarà campione del mondo. L’olandese della Red Bull, in pole dopo le qualifiche, può contare su una vittoria in più di quelle del pilota Mercedes, già sette volte numero mondiale: nove contro otto. Ultima corsa per Raikkonen. La gara è in diretta dalle 14 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)