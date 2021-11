Tennis, Wta ancora profondamente preoccupata per Peng Shuai

La Women's Tennis Association (Wta) si è detta ancora "profondamente preoccupata" per Peng Shuai, la tennista cinese finita al centro dell'attenzione internazionale dopo aver denunciato su Internet molestie sessuali da parte di un ex vice premier ed essere scomparsa nel nulla alcuni giorni dopo. Riapparsa sui media ufficiali nei giorni scorsi, ha rassicurato sulle sue condizioni ma questo non ha convinto fan e istituzioni.

I timori della Wta

Steven Simon, presidente della Wta, che gestisce il circuito di tennis femminile resta ancora molto preoccupato. "E' entrato in contatto con Peng Shuai attraverso vari canali di comunicazione, le ha mandato due mail dalle quali è stato chiaro che le sue risposte erano influenzate da altri" ha detto un portavoce dell’organismo sportivo. Da qui i timori che la tennista cinese "non sia libera da censura o coercizione. Ha così deciso di non scriverle altre mail fino a quando non sarà convinto che le risposte sono veramente sue e non dei suoi censori".