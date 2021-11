Cina, la tennista Peng Shuai compare a un evento pubblico a Pechino

L’atleta, sparita dopo aver accusato di violenza sessuale l'ex vicepremier Zhang, appare in alcuni video e foto - diffusi dai media ufficiali di Pechino - alle Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals, mentre firma autografi ai bambini e saluta le persone che la applaudono. La Women's Tennis Association: "Non è una rassicurazione sufficiente" Condividi

La tennista cinese Peng Shuai, scomparsa dall’inizio del mese dopo aver accusato di violenza sessuale l'ex vicepremier Zhang Gaoli, è apparsa per la prima volta in pubblico a un torneo di tennis di Pechino. Un video dell'evento mostra l’atleta in piedi in uno stadio tra un gruppo di ospiti i cui nomi vengono annunciati tra gli applausi. Il filmato è stato twittato da Hu Xijin, editore del quotidiano Global Times, tabloid prodotto dal giornale ufficiale del Partito Comunista Cinese, il Quotidiano del Popolo. Secondo quanto riferito a Reuters da una portavoce della Women's Tennis Association, le foto e i video della stella del tennis cinese apparse nelle ultime ore non sono però sufficienti a rassicurare sulla sorte della donna.

Le foto e i video vedi anche Dov'è Peng Shuai? Appelli social degli sportivi per la tennista cinese Il video arriva dopo alcune foto - la cui autenticità non è stata verificata in modo indipendente - rilasciate dall'account Twitter @shen_shiwei, etichettato dal social network come "media affiliati allo Stato cinese", e dopo le pressioni internazionali per ottenere informazioni sulla sua salute. Peng, anche nelle foto pubblicate sull'account Weibo ufficiale del China Open, appare con giacca blu e pantaloni bianchi sportivi alle Fila Kids Junior Tennis Challenger Finals. Un giornalista del Global Times ha twittato un altro video che mostra Peng che firma autografi per i bambini in quello che sembra essere lo stesso stadio, prima di posare per le foto con loro.

L’appello della Gran Bretagna leggi anche Cina, la tennista scomparsa Peng Shuai appare in foto su internet Poco prima della comparsa dei video, la Gran Bretagna aveva esortato la Cina a fornire "prove verificabili" in merito "alla sicurezza e al luogo in cui si trova" Peng Shuai. "Siamo estremamente preoccupati per l'apparente scomparsa di Peng Shuai e stiamo seguendo da vicino il caso", aveva detto il ministero degli Esteri in una nota, aggiungendo che Pechino "dovrebbe fornire urgentemente prove verificabili in merito alla sua sicurezza e al luogo in cui si trova". La due volte campionessa di doppio del Grande Slam non era più stata vista pubblicamente da quando aveva affermato che l'ex vicepremier Zhang Gaoli l'ha "costretta" a fare sesso durante una relazione extraconiugale durata diversi anni. La sua scomparsa ha messo in moto una protesta globale, anche da parte delle superstar del tennis e delle Nazioni Unite.