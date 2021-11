Tennis, Coppa Davis: Italia contro Colombia, Sonego vince primo match

Successo sofferto a Torino per il tennista azzurro, che ha sconfitto in rimonta Nicolas Mejia: dopo aver perso il primo set al tie-break, si è imposto per 6-4 nel secondo set e 6-2 nel terzo. Ora Sinner sfida Daniel Elahi Galán: dopo il 2-1 rifilato agli Stati Uniti, una vittoria dell'altoatesino regalerebbe all'Italia il primo posto nel Girone E e la qualificazione ai quarti di finale

L’Italia, dopo aver battuto ieri gli Stati Uniti , si aggiudica oggi il primo match della Coppa Davis contro la Colombia. Lorenzo Sonego, infatti, ha sconfitto in rimonta Nicolas Mejia 2-1. Dopo aver perso il primo set al tie-break, a Torino l'italiano si è imposto per 6-4 nel secondo set e 6-2 nel terzo.

Vittoria sofferta per Sonego

Il match tra Sonego e Mejia è iniziato con oltre tre ore di ritardo per la 'maratona' tra Australia e Ungheria. Una partita ben più difficile del previsto per il tennista italiano, che ieri aveva battuto con facilità lo statunitense Opelka. Sulla carta questo era un match abbordabile, che l'avversario del tennista azzurro ha tenuto in vita sino a metà del secondo set. Tanti però gli errori di Sonego, grande favorito della vigilia, che hanno annullato i quasi 250 punti di differenza con Mejia in classifica mondiale e l'hanno costretto a una battaglia di oltre 2 ore e mezza. "Ero teso, poi mi sono sciolto e sono riuscito a portare a casa la partita", ha commentato l'atleta torinese.