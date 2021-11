Tennis, Coppa Davis: l’Italia batte 2-1 gli Usa a Torino

L'Italia batte 2-1 gli Stati Uniti nella gara inaugurale del gruppo E della Coppa Davis sul veloce indoor del Pala Alpitur di Torino. Gli azzurri hanno messo in tasca la vittoria dopo i successi nei singolari di Sonego e Sinner rispettivamente su Opelka e Isner. Nel doppio, invece, Lorenzo Musetti, preferito a Simone Bolelli, e Fabio Fognini hanno perso contro Rajeev Ram e Jack Sock. Domani gli azzurri torneranno in campo per affrontare la Colombia mentre domenica il girone si concluderà con la sfida tra i sudamericani e gli Usa.

Le vittorie di Sonego e Sinner

La sfida è stata aperta dal successo di Lorenzo Sonego contro Reilly Opelka. Il tennista torinese ha superato l'avversario 6-3, 7-6 dopo un'ora e 31 minuti di gioco. La svolta nel primo set arriva sul 3-3, quando Sonego ruba il servizio all'avversario, arrivando fino al 6-3 finale dopo 38 minuti di gara. Nel secondo set, invece, nessuno riesce a centrare il break, così si arriva fino al tie-break. A seguire, Jannik Sinner ha dato una prova di forza assoluta vincendo contro John Isner, in appena 62 minuti di gioco. E i parziali di 6-2, 6-0 testimoniano la grandissima prova dell'altoatesino, sostenuto dal pubblico del Pala Alpitour.

Il doppio sconfitto

A vittoria ottenuta, l'allenatore Volandri ha optato per un cambio dell'ultimo minuto per il doppio schierando Musetti, e non Bolelli come ipotizzato alla vigilia, per far coppia con Fognini nel doppio. I due hanno perso per 7-6(5), 6-2 al duo statunitense composto da Rajeev Ram e Jack Sock.