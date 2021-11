Covid, Bayern Monaco taglia gli stipendi ai giocatori no-vax

Il club calcistico più glorioso di Germania finisce nell'occhio del ciclone per la presenza in rosa di alcuni calciatori che hanno deciso di non vaccinarsi contro il Covid-19. Secondo il settimanale tedesco Bild am Sonntag, la società ha deciso di intervenire con sanzioni pecuniarie verso i giocatori anti-vaccino

Dalla Germania arriva un caso che fa discutere, anche alla luce della recrudescenza del virus che, in regioni come Baviera e Sassonia, ha ripreso a galoppare nel numero dei contagi. E la vicenda riguarda anche il calcio. Il Bayern Monaco ha deciso di dare l'esempio, tagliando gli stipendi ai calciatori non vaccinati contro il Covid-19 e posti in isolamento, come Joshua Kimmich, messo in quarantena dopo essere entrato in contatto con persone contagiate.

I giocatori non vaccinati

La notizia à stata diffusa dal settimanale tedesco Bild am Sonntag. Joshua Kimmich, 26 anni, è stato posto in isolamento per la seconda volta a causa di una nuova esposizione al Coronavirus. Martedì scorso il calciatore era appena uscito dalla quarantena dopo essere entrato in contatto con il compagno di squadra Niklas Suele, risultato poi positivo sempre la scorsa settimana. Secondo quanto riferito dal settimanale tedesco, i dirigenti del Bayern hanno informato Kimmich e quattro suoi compagni di squadra che i rispettivi stipendi saranno ridotti se posti in isolamento. Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting e Michael Cuisance, sono gli altri calciatori bavaresi che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, secondo la Bild.

Il Bayern, che è stato sconfitto venerdì - senza Kimmich in campo - ad Augusta per 2-1 nell'anticipo della 12/a giornata della Bundesliga, non ha voluto commentare la vicenda. Il caso del nazionale tedesco Kimmich, che ha scelto di non farsi vaccinare per "motivi personali", ha acceso il dibattito in Germania, di fronte a una nuova ondata di epidemia da Covid-19.