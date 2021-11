F1, Gp Qatar: Hamilton in pole position davanti a Verstappen

"Ieri è stato difficile, è una pole splendida"

"Ieri è stata una giornata molto difficile per me e ho sofferto parecchio, ho stretto i denti lavorando fino a mezzanotte con gli ingegneri, abbiamo trovato dei punti dove migliorare e a quanto pare ha funzionato. L'ultimo giro è stato splendido, questa è una pista fantastica e molto veloce". Commenta così la pole position numero 102 in carriera Lewis Hamilton, distante 14 punti in classifica da Verstappen.