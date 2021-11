F1, Gp Brasile: vince Hamilton, secondo Verstappen. HIGHLIGHTS

Grande rimonta del pilota britannico che scattava dalla decima posizione. Ola del pubblico brasiliano per lui. "Credo che sia stata la gara più dura della mia vita", ha detto. Ora è a -14 da Verstappen in classifica piloti. Terzo Bottas e quarto Perez. Quinto e sesto posto per le Ferrari di Leclerc e Sainz

Il Gp brasiliano del Mondiale di Formula Uno va a Lewis Hamilton, autore di un'incredibile rimonta dopo essere partito dalla decima posizione. L'inglese ha preceduto il rivale per il titolo, Max Verstappen. Terzo Bottas e quarto Sergio Perez. Quinto e sesto posto, invece, per le Ferrari di Leclerc e Sainz.

La rimonta di Hamilton

Una prova di forza quella del britannico della Mercedes, che era partito decimo nel quart'ultimo Gp stagionale, nei confronti dell'olandese della Red Bull. Hamilton durante la gara è riuscito a portarsi fino al secondo posto, andando poi a superare Verstappen al 59° giro. Ora è a -14 in classifica piloti. Il giro veloce completato da Perez ha tolto in extremis al britannico un possibile punto addizionale.

Hamilton: "Credo che sia stata la gara più dura della mia vita"

"Credo che sia stata la gara più dura della mia vita, dopo essere partito ultimo ieri e decimo oggi, ma quel che è successo dimostra che nonostante tutte le avversità non bisogna mai mollare. Mai", ha commentato Hamilton dopo la vittoria a Interlagos, con il pubblico brasiliano a fare la ola per la grande impesa. "Era da Silverstone che non mi capitava di avere tutto questo sostegno, mi ha sorpreso e onorato - ha aggiunto Hamilton -. Il team ha fatto un lavoro fantastico e a inizio weekend non avrei mai detto che avremmo alla fine portato a casa tanti punti. Questa vittoria mi sembra la prima, come se non avessi vinto da tantissimo tempo".