MotoGp, Gp Algarve: vince Bagnaia. Video highlights della gara

Il pilota torinese ha dominato la gara in Portogallo e realizzato il grande slam: pole, vittoria, giro veloce, tutta la corsa in testa. Dietro di lui si sono piazzati Joan Mir su Suzuki e jack Miller sull’altra Ducati. Caduta per il campione del mondo Fabio Quartararo su Yamaha, Valentino Rossi tredicesimo. La Ducati vince il Mondiale costruttori. Il Gran Premio si è chiuso con la bandiera rossa a due giri dalla fine per un incidente tra le Ktm di Oliveira e Lecuona