MotoGp Algarve, qualifiche: pole per Bagnaia, poi Miller. HIGHLIGHTS

Quinta pole consecutiva

È felice Bagnaia ai microfoni di Sky Sport: "Su questa pista mi sto divertendo moltissimo. Stiamo lavorando in modo perfetto. Sia con la dura che con la media andiamo bene, quindi dobbiamo solo decidere per domani", giorno della gara. L'italiano è alla sua quinta pole position consecutiva nel mondiale di MotoGp. "Da quando ho capito come sfruttare l'out lap (il giro di lancio) per mettere prima possibile in temperatura le gomme, riesco sempre a essere competitivo in qualifica: è una cosa fondamentale e sono contento per questo", ha aggiunto.