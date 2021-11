Champions League, Milan-Porto 0-0. DIRETTA

Dopo la vittoria in Serie A contro la Roma, il Milan torna a lottare in Champions League contro il Porto. Squadre in campo a San Siro dalle 18.45. Pioli lascia a riposo Ibrahimovic e sceglie Giroud, supportato dal tridente Saelemakers-Brahim Diaz-Leao. In mezzo al campo Bennacer, in difesa Romagnoli. Nella massima competizione europea per club i rossoneri, dopo le prime tre giornate della fase a gironi, hanno ancora 0 punti avendo perso le gare giocate contro Liverpool, Atletico Madrid e Porto (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE). Stasera dalle 21 il match fra Sheriff e Inter.