PlayStation, lanciato il nuovo spot TV per la UEFA Champions League

Lo spot

Nel video si vedono alcuni dei personaggi più iconici dei franchise PlayStation, a partire da Kratos di God of War passando a Ratchet e Clank fino ad arrivare a Nathan Drake di Uncharted. PlayStation e UEFA Champions League hanno recentemente rinnovato la loro partnership per il triennio 2021-24, proseguendo la lunga relazione iniziata nel 1997. L'accordo include anche i diritti di sponsorizzazione per la Supercoppa UEFA, la UEFA Youth League e la UEFA Futsal Champions League.