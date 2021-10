Genoa, Alberto Zangrillo potrebbe essere il nuovo presidente

Nella sfida di ieri tra Genoa e Sassuolo era seduto accanto al rappresentante della nuova proprietà. Alberto Zangrillo , primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare all'ospedale San Raffaele di Milano, è un forte candidato per diventare il nuovo presidente del Genoa, squadra che ha sempre tifato. Noto anche per essere il medico privato di Silvio Berlusconi, è anche professore universitario.

Genoano doc

Come rivelato dal fondatore del quotidiano Libero Vittorio Feltri alcuni mesi fa, l'amore per il Genoa di Zangrillo è cosa nota: "Era il 2017 e Berlusconi aveva appena venduto il Milan. Si sapeva che Preziosi stava cercando acquirenti e trapelò la notizia che Zangrillo stesse tentando di convincere Berlusconi a comprare il Genoa. Quando fu assalito dai giornalisti per avere più notizie ammise il fatto. Ma Berlusconi alla fine non si convinse". Adesso potrebbe essere lui ad avere un ruolo in società, ma non è ancora ufficiale.