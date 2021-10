Manuel Locatelli si sposa: la proposta dopo il gol decisivo al derby

Il giorno dopo

vedi anche

Marcell Jacobs: sulla pista la proposta di matrimonio a Nicole Daza

Locatelli non poteva scegliere un giorno migliore per fare la proposta. Sono passate meno di 24 ore da quel tiro che dopo aver battuto contro il palo si è insaccato alle spalle del portiere del Torino Milinkovic-Savic. Ha deciso così la sua prima stracittadina da bianconero. La mattina dopo, intorno alle 11:30, una foto interrompe i festeggiamenti sui suoi profili social. In primo piano c’è lei, Thessa Lacovich, che con una mano si copre la bocca per mascherare le emozioni del momento e con l’altra mostra il gioiello aiutata dal fidanzato. Originaria della Costa Rica e coetanea del calciatore, Lacovich si è laureata all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Media Advertising e si definisce una ‘e-commerce freelance’. Nei suoi profili ha pubblicato poco dopo la stessa foto di Locatelli, con una didascalia molto simile e leggermente più loquace: 'Sì con tutto il cuore'. Insieme da tempo, presto saranno anche marito e moglie. La data, però, non è stata ancora resa nota.