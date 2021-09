Marcell Jacobs: sulla pista la proposta di matrimonio a Nicole Daza

La pista era quella di Manerba del Garda in cui si allenava durante il lockdown. Nella notte del 26 settembre, giorno del suo ventisettesimo compleanno, il due volte medaglia d’oro olimpico Marcell Jacobs ha chiesto la mano alla sua compagna Nicole Daza. Una foto postata su Instagram lo ritrae in ginocchio sull’erba con l’anello in mano, con sotto la scritta: 'She said yes'.