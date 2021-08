Marcell Jacobs, dopo i Giochi stop fino al 2022: no a Diamond League

Stagione finita per Marcell Jacobs, dopo i due ori a Tokyo nei 100 metri e nella 4x100. È lo stesso olimpionico ad annunciarlo in una storia di Instagram. A un suo follower che gli ha chiesto "Prossimo appuntamento per poterti rivedere in gara?" ha risposto con l'emoji di una clessidra seguita da un laconico "2022".