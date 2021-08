Applausi e ovazioni per il velocista azzurro, tornato in Italia dopo le medaglie d'oro conquistate a Tokyo 2020 nei 100 metri e nella 4x100. Ad attenderlo all'areoporto anche la famiglia e gli amici

Accoglienza da star a Fiumicino per Marcell Jacobs, che si è presentato agli arrivi con in braccio il figlio e al collo una delle due medaglie d'oro conquistate ai Giochi di Tokyo : fra applausi e ovazioni, lo sprinter azzurro, visibilmente commosso, è stato abbracciato dalla compagna, dai figli, dalla mamma, dagli amici e acclamato da decine di sostenitori. "Non mi sarei mai aspettato - ha detto - un'Olimpiade così bella neanche nei sogni, vincere due ori e fare il portabandiera alla chiusura dei Giochi è stato incredibile".

"Non mi aspettavo venissero tutti, bellissimo - ha detto Jacobs, campione olimpico nei 100 metri e nella 4x100 -. Anche sul podio è stato emozionante ma tornare qui e rivedere tutti lo è anche di più". Le due medaglie d'oro, ha spiegato, non lo hanno cambiato: "Sono sempre lo stesso, ho solo un peso di più sulle spalle e sul collo ma rimarro' lo stesso di sempre".

Le critiche dei media americani? "Non mi danno fastidio"

leggi anche

Olimpiadi Tokyo 2020, si chiudono i Giochi. Jacobs portabandiera

Poi Jacobs si è soffermato sulle sue prestazioni a Tokyo 2020. "La gara individuale è stato un riscatto personale - ha spiegato - tutti hanno sempre saputo che avevo tanto talento, ma io non ero mai riuscito a dimostrarlo. Questa medaglia individuale mi ha portato veramente sul tetto del mondo". Parlando poi delle critiche mosse dai media americani, ha sminuito: "Non mi hanno dato fastidio perché si tratta di pensieri di alcuni giornalisti che non capisco questo sport. Tutti gli atleti americani che erano in campo - ha sottolineato - mi hanno fatto i complimenti".