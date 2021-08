Marcell Jacobs: chi è Nicole Daza, fidanzata e futura moglie

Dal trionfo alle Olimpiadi all'altare, due traguardi del tutto diversi ma ugualmente importanti. Marcell Jacobs, il campione di Tokyo 2020, ha dimostrato di essere molto legato alla sua famiglia, al punto da fare un annuncio personale in un momento cruciale della sua carriera. Ai microfoni di RaiSport Jacobs ha detto di voler onorare una promessa fatta in precedenza alla sua compagna, Nicole Daza: entro l'anno prossimo la sposerà.

La strepitosa vittoria olimpica lo ha fatto entrare nella storia dello sport e in tutte le case del mondo. La popolarità di Marcell Jacobs è alle stelle dopo le imprese di Tokyo che gli hanno dato una visibilità senza precedenti. Ma le soddisfazioni sportive sono solo l'inizio della nuova vita dell'atleta azzurro nato negli Stati Uniti che è intenzionato a conquistare un nuovo traguardo, questa volta personale. Il velocista ha dato lui stesso la notizia: entro il prossimo anno convolerà a nozze con la sua attuale compagna, Nicole Daza, con cui è in coppia dal 2018. I due hanno già due bambini , un maschietto, Anthony e una bambina, Meghan, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Jacobs ha anche un altro figlio, nato da una relazione precedente. Jeremy. Nicole e i piccoli sono stati protagonisti di un tenero messaggio condiviso via social per l'atleta prima della sua performance da record: nel video i tre hanno fatto un grande in bocca al lupo al campione, per loro numero uno a prescindere dal risultato.

Insieme nella Capitale

Una storia d'amore nata nel 2018 quella tra Marcell Jacobs e Nicole Daza, un vero e proprio colpo di fulmine che in breve tempo ha portato i due a costruire una famiglia affiatatissima e molto unita, specie da quando, lo scorso anno, Nicole si è trasferita a Roma per stare accanto al campione e crescere insieme i loro due bambini. Di Nicole Daza non si sa molto se non che è una ragazza semplicissima, innamorata della sua vita e della sua famiglia. Ha lavorato presso l'Outlet di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria; nel Nord Italia ha vissuto gli inizi della sua love story con l'atleta che è di origini americane ma è cresciuto a Desenzano del Garda.

Su Instagram, cliccando sul suo profilo ufficiale, possiamo sbirciare un po' della sua vita quotidiana. In questo luogo virtuale la compagna del campione azzurro condivide i suoi scatti più belli e qualche momento privato. Tra i post, spiccano le foto della gravidanza e le pose con il suo Marcell, in viaggio e a casa, in intimità. Ad oggi, il profilo di Nicole Daza conta oltre ventimila followers.