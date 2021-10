Brasile, Pelè dimesso da ospedale dopo un mese

La lunga attesa è finita. Un mese dopo essere stato ricoverato, Pelé è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Albert Einstein, a San Paolo. Il bollettino medico diffuso dall'ospedale informa inoltre che "O Rei" proseguirà la chemioterapia dopo l'asportazione del tumore all'intestino. "Edson Arantes do Nascimento è stato dimesso dall'ospedale Israelita Albert Einstein la mattina di giovedì 30 settembre 2021. Il paziente è stabile e continuerà la chemioterapia, dopo l'intervento chirurgico per rimuovere un tumore all'intestino, eseguito il 4 settembre" spiega la nota dell'Albert Einstein.

"Sorridi con me!"

"Quando la vita impone una sfida, è sempre più facile affrontarla con il sorriso sulle labbra. Quando vedi questo post, fammi un favore. Sorridi con me!", queste le prime parole di Pelè, dopo la dimissione, affidate al suo profilo social su Instagram. E' considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, vincitore di tre Campionati del Mondo nell'arco di una carriera ultra ventennale, perno del Brasile che conquistò la Coppa Rimet. Ha trascorso tutta la sua carriera, fatta eccezione per una pausa di due anni al Cosmos di New York, nel Santos e ha segnato oltre 600 gol per la squadra, vincendo due volte la Copa Libertadores e diversi altri titoli in Brasile. Quest'anno ricorre il 50esimo anniversario della vittoria del Brasile nella finale dei Mondiali di calcio, quando ha battuto l'Italia 4-1, il 21 giugno 1970.