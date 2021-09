Mondiali 2022, Argentina batte Bolivia: con tre gol Messi supera Pelè

Con una tripletta di Lionel Messi l'Argentina batte 3-0 la Bolivia nella partita di qualificazione ai Mondiali del 2022, e il giocatore del Paris Saint-Germain batte il record di gol con una Nazionale di calcio sudamericana detenuto da Pelé. Messi ha segnato al 14', al 64' e all'88’ davanti agli spettatori dello stadio Monumental di Buenos Aires, aperto al pubblico per la prima volta dall'inizio della pandemia di Covid-19. Alla sua 153esima presenza con l'Argentina, Messi ha battuto con 79 gol il record del leggendario calciatore brasiliano (77). Il detentore del record mondiale di gol in Nazionale è Cristiano Ronaldo con 111 reti , la più recente contro l'Irlanda la scorsa settimana.

Allo stadio più di 20mila persone

Prima della partita, Messi si era detto entusiasta del ritorno del pubblico negli stadi: "È completamente pazzesco. È ancora un peccato perché lo stadio non sarà pieno", ha detto il capitano dell'Albiceleste al canale sportivo ESPN. La partita si è giocata finalmente davanti al pubblico (30% della capienza dello stadio Monumental di Buenos Aires, oltre 20.000 persone), ed è stata la prima dall'introduzione delle restrizioni nel marzo 2020. "Sarà un momento spettacolare per noi, non vedo l'ora di esserci", aveva aggiunto il sei volte Pallone d'Oro, che ha vinto il 10 luglio al Maracanã di Rio de Janeiro il suo primo titolo con la selezione argentina battendo il Brasile nella finale di Coppa America. È stato anche il primo titolo dell'Albiceleste dal 1993, ma giocatori e tifosi non hanno potuto festeggiare appieno la vittoria a causa delle restrizioni. "Tutto questo ora è alle nostre spalle, la vita va avanti, ma con la tranquillità di essere stato in grado di realizzare il sogno che mi era stato negato così tante volte", ha concluso Messi.