Spezia-Juventus 2-3: video, gol e highlights della partita di Serie A

La Juventus trova la prima vittoria in questo campionato, in rimonta e non senza soffrire: al Picco, contro lo Spezia, finisce 3-2 per i bianconeri. La quinta giornata di Serie A si è aperta ieri con Bologna-Genoa 2-2, Fiorentina-Inter 1-3 e Atalanta-Sassuolo 2-1. Oggi pomeriggio si è giocata anche Salernitana-Verona, finita 2-2. Stasera Milan-Venezia (in diretta su Sky) e Cagliari-Empoli. Domani in campo alle 18.30 Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio (in diretta su Sky), Roma-Udinese alle 20.45 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).