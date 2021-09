Serie A, Fiorentina-Inter 1-3, Atalanta-Sassuolo 2-1: gol e highlights

Nel turno infrasettimanale valido per la quinta giornata del campionato, il primo match è stato quello tra emiliani e liguri, terminato 2-2. In serata la squadra di Inzaghi ha vinto 3-1 in trasferta contro la Fiorentina, rimontando dallo svantaggio iniziale. Gli uomini di Gasperini invece piegano 2-1 il Sassuolo Condividi:

La quinta giornata del campionato di Serie A si gioca con un turno infrasettimanale. Meno di 24 ore dopo l’ultima partita della quarta giornata, squadre di nuovo in campo. Il primo match è stato quello tra Bologna e Genoa, terminato sul 2-2. In serata l'Inter vince in rimonta contro la Fiorentina e vola in testa alla classifica. L'Atalanta batte 2-1 il Sassuolo (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).

Fiorentina-Inter 1-3 (HIGHLIGHTS) vedi anche Udinese-Napoli 0-4: video, gol e highlights della partita di Serie A I viola vanno in vantaggio al 23’ con Sottil su assist di Nico Gonzalez. La Fiorentina ha avuto altre due chance importanti nel primo tempo. Ma nella ripresa l’Inter la ribalta: prima al 52’ con Darmian, servito da Barella, che batte Dragowski con un diagonale, e tre minuti dopo con Dzeko che svetta di testa su angolo di Calhanoglu. Nel finale, dopo che i padroni di casa sono rimasti in 10 per l’espulsione di Nico Gonzalez, i nerazzurri chiudono la partita con Perisic all’87’. La squadra di Inzaghi torna momentaneamente in testa alla classifica. Il tabellino Reti: nel pt 23' Sottil; nel st 7' Darmian, 10' Dzeko, 42' Perisic FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Benassi (21' st Odriozola), Milenkovic, Nastasic, Biraghi, Bonaventura (39' st Callejon), Torreira (21' st Amrabat), Duncan (39' st Kokorin), Sottil (29' st Saponara), Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian (21' st Dumfries), Barella (25' st Vecino), Brozovic, Calhanoglu (38' st Gagliardini), Perisic, Dzeko (25' st Sanchez), Lautaro Martinez (38' st Dimarco). All. S.Inzaghi Arbitro: Fabbri di Ravenna Espulso: al 34' st Gonzalez per doppia ammonizione Ammoniti: Skriniar, Darmian, Calhanoglu per gioco falloso

Atalanta-Sassuolo 2-1 (HIGHLIGHTS) vedi anche Serie A, Juve-Milan 1-1. Lazio-Cagliari 2-2, Roma ko a Verona Bel match tra Atalanta e Sassuolo. La squadra di Gasperini va in vantaggio con Gosens al 3’ e raddoppia al 37' grazie a Zappacosta. Nel finale di tempo, la squadra di Dionisi accorcia le distanze con una conclusione da fuori di Berardi. I bergamaschi portano a casa altri tre punti e proseguono la rincorsa alle zone alte della classifica. Il tabellino Reti: nel pt 3' Gosens, 37' Zappacosta, 44' Berardi ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta (24' st Maehle), De Roon, Koopmeiners, Gosens (24' st Pezzella); Pessina (39' st Pasalic); Malinovskyi (18' st Ilicic), Zapata (39' st Piccoli). All.: Gasperini SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (37' st Lopez), Magnanelli (15' st Harroui); Berardi, Traorè (22' st Djuricic), Boga (15' st Raspadori); Defrel (37' st Scamacca). All.: Dionisi Arbitro: Massa di Imperia Ammoniti: Ferrari, Malinovskyi, Pezzella e Lopez per gioco scorretto