Serie A, Empoli-Samp 0-3. Stasera Juve-Milan. Venezia-Spezia 0-1. LIVE

Due gol dell’ex di turno, Caputo, e la rete di Candreva regalano alla Sampdoria la prima vittoria stagionale in Serie A. Nell’anticipo delle 12.30, i blucerchiati vincono 3-0 ad Empoli e salgono a quota quattro in classifica mentre restano a tre i toscani di Andreazzoli. Alle 15 importante scontro salvezza tra il neopromosso Venezia e lo Spezia di Thiago Motta: entrambe le squadre cercano il primo successo in campionato. Alle 18 scendono in campo le romane: i giallorossi, impegnati a Verona, provano a tornare in vetta, mentre la Lazio, reduce da due sconfitte consecutive tra Serie A ed Europa League, prova il riscatto in casa contro il Cagliari. C’è grande attesa anche per il posticipo tra Juventus e Milan: bianconeri a caccia della prima vittoria in campionato, rossoneri che arrivano a punteggio pieno ma senza Ibrahimovic, Giroud e Calabria (TUTTI GLI HIGHLIGHTS). Chiuderà questa quarta giornata Udinese-Napoli, in calendario lunedì sera alle 20:45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.