Europa League, alle 18.45 Galatasaray-Lazio: le formazioni ufficiali

L’Europa League 2021-2022 della Lazio inizia da Istanbul. I biancocelesti scendono in campo alle 18.45 alla Türk Telekom Arena contro il Galatasaray di Terim. La partita è valida per la prima giornata del gruppo E, che si completa con la sfida tra Lokomotiv Mosca e Olympique Marsiglia. Sarri schiera Immobile al centro dell'attacco, con Felipe Anderson e Zaccagni a supporto. Il match è in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e TV8 (in chiaro) ed è disponibile su Sky Go, anche in HD. Alle 21 ancora italiane in campo: per il gruppo C di Europa League Leicester-Napoli e per la fase a gironi di Conference League Roma-Cska Sofia.