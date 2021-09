Europa League, Leicester-Napoli 1-0: la partita in diretta

Parte dall’Inghilterra il percorso europeo degli uomini di Spalletti. In avanti, tridente Insigne-Zielinski-Lozano alle spalle di Osimhen. La partita, valida per la prima giornata del gruppo C, è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4k. Galatasaray-Lazio 1-0, la Roma in campo ora contro il Cska Sofia per la fase a gironi di Conference League

Il King Power Stadium ospita l’esordio del Napoli nell’Europa League 2021-2022. Gli uomini di Spalletti sfidano il Leicester: il risultato è 1-0. Piccolo turnover per l’allenatore azzurro: in porta gioca Ospina, in difesa c’è Rrahmani, in avanti tridente Insigne-Zielinski-Lozano alle spalle di Osimhen. Per i padroni di casa, Vardy in panchina e Iheanacho in campo. Il match, valido per la prima giornata del gruppo C, è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD. Oggi anche altre italiane in campo: Galatasaray-Lazio di Europa League è finita 1-0, ora c'è Roma-Cska Sofia per la fase a gironi di Conference League.