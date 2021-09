Con un gol di Riccardo Saponara, entrato nella ripresa, e un altro di Giacomo Bonaventura i viola vincono a Marassi sotto il diluvio e si portano a quota nove punti in quattro partite. Non riesce questa volta la rimonta agli uomini di Ballardini reduci da un successo per 3-2 a Cagliari. Il secondo match di oggi è quello di San Siro tra i campioni d’Italia e i ragazzi di Mihajlovic. Il posticipo è Salernitana-Atalanta

Altri tre punti per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che con due gol nella ripresa, il primo segnato da Riccardo Saponara ed il secondo da Giacomo Bonaventura allo scadere, vince il match di Marassi contro il Genoa. A nulla è servito il gol su rigore di Criscito al 96'. Una gara caratterizzata dalla fortissima pioggia che ha causato non pochi problemi ai calciatori. Proprio a causa del terreno bagnato, nel primo tempo, Castrovilli è dovuto uscire per infortunio dopo aver sbattuto violentemente contro il palo difeso da Sirigu. Con questi tre punti, la Fiorentina si porta a quota nove, mentre i rossoblù rimangono fermi a tre. Alle 18 è invece il turno dei campioni d’Italia dell’Inter che scendono in campo contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il posticipo è alle 20.45 tra Salernitana e Atalanta.