Champions, alle 21 Inter-Real Madrid e Liverpool-Milan: le formazioni

È arrivato il momento dell'esordio in Champions League per le due milanesi: l'Inter ospita il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Milan, al ritorno nella massima competizione europea dopo 7 anni, affronta il Liverpool ad Anfield Road. I nerazzurri scendono in campo con il solito 3-5-2, con Inzaghi che davanti dà fiducia a Dzeko al fianco di Lautaro. In mezzo confermati Barella-Brozovic-Calhanoglu, dietro Bastoni recupera dall'infortunio e torna titolare. Per il Milan, orfano di Ibrahimovic per una sofferenza al tendine, spazio in attacco a Rebic, supportato sulla trequarti da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Accanto a Kessié gioca Bennacer, Kjaer-Tomori la coppia al centro della difesa. La partita è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 alle 21 (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE - LA GUIDA).