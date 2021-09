Liverpool-Milan 3-2: video e highlights della partita di Champions

I rossoneri dopo 7 anni tornano nella massima competizione europea. Ad Anfield i Reds dominano e vanno in vantaggio grazie a un autogol di Tomori. La squadra di Pioli nel finale di primo tempo pareggia con Rebic e va avanti con Brahim Díaz. Nella ripresa Salah segna il 2-2 e poi Henderson realizza il definitivo vantaggio per la squadra di Klopp

È finita 3-2 la partita fra Liverpool e Milan, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il primo tempo ad Anfield finisce con una incredibile e inaspettata rimonta del Milan: un autogol di Tomori su tiro di Alexander Arnold al 9' spiana la strada ai Reds. Il Milan soffre, Salah si fa parare il rigore del 2-0, assegnato per fallo di mano di Bennacer. Nel finale di tempo però, in 2' arrivano due gol rossoneri: pareggia Rebic, la ribalta Brahim Diaz. Nella ripresa gol annullato per fuorigioco a Kjaer, poi il Liverpool trova il pareggio del 2-2 grazie a Salah. Al 69’ Reds in vantaggio con una conclusione dalla distanza di Henderson. Finisce 3-2 in favore della squadra di Klopp (GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE - LA GUIDA).