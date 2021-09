Atalanta-Villarreal 2-2: video e highlights della partita di Champions

I bergamaschi acciuffano il pareggio nel finale con Gosens dopo aver trovato il vantaggio in avvio con Freuler ed essere stati prima raggiunti e poi superati dagli spagnoli. Per i padroni di casa gol di Trigueros e Danjuma. Nel recupero miracolo di Musso su Moreno

L'Atalanta torna dalla trasferta spagnola contro il Villarreal con un punto: dopo un ottimo avvio e il gol del vantaggio i bergamaschi prima vengono raggiunti e poi superati dagli spagnoli e nel finale Gosens riacciuffa la squadra di casa. L'Atalanta parte all'attacco e passa subito in vantaggio con il destro secco di Freuler, servito da Zapata. Subito dopo Gosens sfiora il raddoppio ma pian piano il Villarreal risale e dopo un paio di interventi di Musso trova il pari al 39' con Trigueros dopo un errore di De Roon in uscita. In avvio di ripresa l'Atalanta sfiora il raddoppio con un colpo di testa dell'Atalanta che tocca la traversa. Al 73' dopo un'altra palla persa sulla trequarti di cui approfitta Danjuma, arriva il 2-1 del Villarreal. Ma l'Atalanta non si arrende e all'83' trova il pari: filtrante di Ilicic, tocca Miranchuk e l'accorrente Gosens insacca il 2-2. Nel terzo minuto di recupero Musso salva l'Atalanta con un intervento miracoloso sul colpo di testa di Moreno.