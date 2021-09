Udinese-Napoli 0-4: video, gol e highlights della partita di Serie A

È finito 0-4 il match Udinese-Napoli, che ha chiuso la quarta giornata di Serie A. Dopo un tentativo di Insigne a giro, la sblocca Osimhen al 24', appoggiando in rete sulla linea dopo il tiro del capitano azzurro. Alla mezz'ora arriva il palo di Fabian Ruiz, seguito dal raddoppio di Rrahmani. In avvio di ripresa Koulibaly segna il terzo gol, all’84’ Lozano cala il poker e la chiude. La squadra di Spalletti resta l’unica a punteggio pieno, saldamente in testa alla classifica (TUTTI GLI HIGHLIGHTS).