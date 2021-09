Milan-Venezia 2-0: video, gol e highlights della partita di Serie A

Finisce 2-0 la sfida di San Siro. Entrambe nel secondo tempo le reti rossonere: Brahim Diaz sblocca il risultato, Theo Hernandez chiude i conti. La squadra di Pioli appaia i cugini in testa alla classifica. Ma il Napoli, impegnato a Genova contro la Samp, potrebbe tornare in vetta con una vittoria

Il Milan batte il Venezia 2-0 e aggancia l'Inter a 13 punti, vittoriosa ieri a Firenze. Le due milanesi sono momentaneamente in testa alla classifica, in attesa della sfida di domani tra la Sampdoria e il Napoli, coi partenopei attualmente a quota 12. Nelle altre partite di oggi la Juventus si è imposta contro lo Spezia in trasferta per 3-2. Poi Salernitana-Verona 2-2 e Cagliari-Empoli 0-2 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).