Conference League, Roma-Cska Sofia 1-1: la partita in diretta

Parte dall'Olimpico la fase a gironi di Conference League per la Roma: in campo ora contro il Cska Sofia, il risultato è 1-1. Mourinho fa ampio turnover, con 7 cambi rispetto al successo contro il Sassuolo: parte titolare il match-winner El Shaarawy, sulla linea dei trequartisti dietro a Shomurodov. In difesa debutto stagionale per Smalling; Calafiori titolare in fascia. Diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD. Oggi di scena anche l’Europa League: Galatasaray-Lazio è finita 1-0, mentre il Napoli è in campo contro il Leicester.